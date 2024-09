EdF : le vibrant hommage de Benjamin Pavard à Antoine Griezmann

L’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann continue de faire réagir. Après Didier Deschamps, Raphaël Varane et le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, c’est au tour de Benjamin Pavard de sortir du silence. Coéquipier de Grizou chez les Bleus entre 2017 et 2024, le défenseur de l’Inter a rendu un vibrant hommage au Madrilène.

«Beaucoup de respect pour ce qu’il a fait en équipe de France. Je pense qu’on peut dire sans problème qu’il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la sélection. On a perdu Hugo (Lloris), Olivier (Giroud), Raphaël (Varane) ces derniers mois, et maintenant Antoine. Que des monstres de la sélection, donc ça fait forcément quelque chose de voir partir ces joueurs. C’est une nouvelle grosse page qui se tourne en sélection. (…) Un leader complet. Il pouvait prendre la parole quand il sentait que c’était nécessaire, que l’équipe en avait besoin. Et puis, il y avait surtout l’exemple qu’il donnait sur le terrain. Un joueur en équipe de France qui a toujours fait les efforts, qui a toujours placé l’équipe au-dessus de tout et qui donnait envie d’en faire encore un peu plus sur le terrain même quand on était fatigués», a-t-il déclaré à L’Équipe.