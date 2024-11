Étoile Rouge de Belgrade - FC Barcelone: les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade au stade Rajko Mitić ce mercredi à 21h, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions. L’Étoile s’articule en 4-3-3 avec Ilić aux cages. En défense, on retrouve Seol, Spajic, Djiga et Rodic. Kanga, Elsnik et Krunic sont au milieu de terrain. En attaque, on retrouve Silas, Ndiaye et Maksimovic.

La suite après cette publicité

Les Blaugranas s’organisent en 4-2-3-1 avec aux cages Iñaki Peña. En défense, on retrouve Kounde, Cubarsi, Martinez et Gerard Martin. Casado et De Jong sont au milieu de terrain. Et enfin, Raphinha, Pedri et Lamine Yamal vont épauler en attaque Lewandowski, placé en pointe.

Les compositions:

Étoile Rouge: Ilić - Seol, Spajic, Djiga, Rodic - Kanga, Elsnik, Krunic - Silas, Ndiaye, Maksimovic

La suite après cette publicité

FC Barcelone: Iñaki Peña - Kounde, Cubarsi, Martinez, Gerard Martin - Casado, De Jong - Raphinha, Pedri, Yamal - Lewandowski