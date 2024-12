Monza : François Modesto quitte son poste

Dans un communiqué officiel publié sur son site, Monza a annoncé le départ à venir de François Modesto, qui mettra fin à son aventure en tant que manager du club de la Brianza. Le directeur sportif français quittera ses fonctions ce mercredi, et est destiné à rejoindre Nottingham Forest de Lina Souloukou, ancienne présidente de l’AS Roma, qui le voulait déjà chez les Giallorossi l’été dernier. Le président Evangelos Marinakis y est également favorable, voulant au moins viser une qualification en Ligue des champions en fin de saison, compte tenu de l’actuelle 2e place de Premier League.

«L’AC Monza annonce la rupture consensuelle du contrat entre François Modesto et le Club à compter du 1er janvier 2025. Merci à François Modesto pour le travail effectué et meilleurs vœux pour son avenir professionnel», est-il écrit dans le communiqué officiel du club italien. C’est une page qui se tourne pour le club lombard qui va se mettre à la recherche d’un nouveau directeur sportif, alors que les Brianzoli traversent une période compliquée avec cette 20ème et dernière place de Serie A.