Fleetwood Town : Joey Barton quitte le club

Jusqu'ici entraîneur de Fleetwood Town, équipe de League One anglaise (D3), Joey Barton a quitté le club. Liés depuis avril 2018, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et le club qui pointe à la dixième place du classement mettent fin à leur aventure.

La suite après cette publicité

Les raisons du départ de l'ex joueur de Newcastle ne sont pas encore très claires, et surtout, cette décision a fait l'effet d'une surprise au vu des réactions sur les réseaux sociaux. « Fleetwood peut confirmer que Joey Barton a quitté le club avec effet immédiat », résume le club dans son court communiqué. On devrait donc rapidement en savoir plus.