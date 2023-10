Brest-PSG : Hugo Magnetti met en garde Kylian Mbappé pour le match retour

La rencontre entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain aura été bien plus électrique de prévue. Cet après-midi, le PSG s’est imposé difficilement sur la pelouse du Stade Brestois (3-2), alors que le troisième but parisien, obtenu sur penalty, a provoqué une polémique. Après avoir marqué, Kylian Mbappé s’en est allé fêter son but en provoquant le public breton, ce qui n’avait pas été du goût de certains.

En colère, Kylian Mbappé a d’ailleurs répondu sèchement à un journaliste de L’Équipe sur ses réseaux sociaux en précisant qu’il n’a pas aimé les insultes venant des supporters du stade Francis Le Blé. En zone mixte, Hugo Magnetti (25 ans), le milieu de terrain brestois, a relevé «un petit manque de classe de la part de Kylian Mbappé, qui veut chambrer, il n’y a pas mort d’homme, mais ça agace. Nous, on n’est pas dans cela, on se défend (…) Ça va rester dans les têtes pour le retour. On aura à cœur de se "venger", mais c’est un grand mot. J’espère pour eux qu’ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real». Un message à chaud, avec forcément de la frustration.