Luis Suarez règle publiquement ses comptes avec le FC Barcelone

Ces derniers jours, on parle encore d'un ménage colossal qui devrait être fait dans les prochaines semaines du côté du FC Barcelone. De nombreux joueurs, allant de certains qui ont une présence anecdotique à de véritables tauliers du vestiaires, vont ainsi être mis à la porte. Luis Suarez est régulièrement annoncé parmi ces joueurs dont le club voudrait se débarrasser, notamment en raison de son salaire élevé, alors que les critiques concernant ses prestations ont fusé de partout sur la fin de saison.

En Uruguay, on évoquait même un intérêt de l'Ajax pour faire revenir El Pistolero. Des rumeurs de départ qui n'ont pas plu au principal concerné, qui s'est lâché dans un entretien accordé à El Pais. « On parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir, mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident », a-t-il d'abord lancé.

L'exemple du Real Madrid

L'attaquant de 33 ans est ainsi mécontent de certains informations publiées à son sujet, estimant que c'est la direction qui est derrière tout ça. Des propos similaires à ceux déjà tenus par Gerard Piqué par le passé. Et s'il a confirmé à plusieurs reprises qu'il souhaite rester, il pourrait accepter un rôle secondaire : « j'accepte un statut de remplaçant, comme je l'ai toujours accepté. La concurrence est toujours bonne, et si le coach estime que je dois commencer sur le banc, je n'ai pas de problème avec ça et aider l'équipe dans ce rôle. Je peux encore apporter beaucoup à ce club ».

« Je me souviens que quand l'Ajax a éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions, on disait que Kroos était fini, ils voulaient que Modric prenne sa retraite, que Ramos était un désastre, plus aucun joueur de chez eux n'était bon. Et l'année suivante, tout a été pour le mieux (titre de Liga, NDLR) et maintenant c'est des légendes. On sait que dans la défaite, on a tendance à tirer sur tout et tout le monde. Je pense qu'il manque un peu de cohérence, de patience, et surtout de mémoire », a conclu l'Uruguayen, qui demande donc plus de respect par rapport à ses prestations antérieures. Le message est passé.