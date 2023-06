PSG : la dernière demande de Leo Messi à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Après deux saisons communes, Leo Messi et Kylian Mbappé évolueront sous deux maillots différents. Deux continents différents même. La Pulga s’en est allée en MLS et jouera pour l’Inter Miami, quand le Français jouera une dernière saison à Paris où il est sous contrat jusqu’en 2024. Peut-être même que le PSG préférera le vendre au Real Madrid ou ailleurs (en Premier League ?) dès cet été afin de récupérer un gros chèque, évitant qu’il s’en aille libre.

La Casa Blanca est dans la tête du champion du monde 2018 depuis toujours. Il a même reçu l’aval complètement inattendu de son ancien coéquipier. D’après les informations de Defensa Central, Messi en personne aurait encouragé le meilleur buteur de l’histoire du PSG à rejoindre… le Real Madrid. «Je préfère que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le. Tu mérites un vrai projet, gagnant», détaille même le média dans ses colonnes.

À lire

Kylian Mbappé paralyse le mercato du Real Madrid

Messi invite Mbappé à rejoindre le Real Madrid

Cette déclaration, prétendument la dernière entre les deux hommes avant le grand départ en sélection, risque de faire grand bruit à Paris mais aussi à Madrid et à Barcelone. Plus grand joueur de l’histoire du Barça, l’Argentin propose à Mbappé de rejoindre le meilleur ennemi de son club de presque toujours. Ce "message de soutien" va également remettre de l’eau au moulin à l’été que s’apprête à vivre l’attaquant de 24 ans.

La suite après cette publicité

Avec les départs déjà actés de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le PSG cherche désormais des recrues capables de mener son projet à bien, tout en espérant poursuivre l’aventure avec Mbappé et parvenir à négocier la suite. Pour cela, il faut commencer par régler le dossier de l’entraîneur. L’officialisation de Luis Enrique se fait toujours attendre, tout comme pour les premières recrues que sont Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio.