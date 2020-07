Le Borussia Dortmund ouvre la porte au départ de Leonardo Balerdi

Pas d'argent mais des idées. Voilà comment on pourrait résumer le début du mercato de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a bondi sur l'opportunité Pape Gueye, à la situation alambiquée, et lorgne des éléments gratuits ou possiblement prêtés. C'est le cas de Leonardo Balerdi, jeune défenseur argentin de 21 ans qui appartient au Borussia Dortmund. Désigné par André Villas-Boas comme un possible renfort à moindre frais, le jeune élément n'a pas vraiment réussi à percer en Allemagne malgré un transfert qui s'élevait à 15,5 M€ en janvier 2019.

La suite après cette publicité

A tel point que le BVB est prêt à le laisser filer. C'est le sens de la déclaration du directeur sportif du club de la Ruhr Michael Zorc à Kicker. Interrogé sur la possibilité d'un départ de l'Argentin, il a répondu d'un laconique : « si ça convient à tout le monde ». Tout en assurant qu'« aucune décision finale » n'a été prise. Aucune trace d'un accord proche entre les deux clubs, même si Bild expliquait vendredi que les discussions portaient autour d'un prêt avec option d'achat estimé à 12 M€.

Le Borussia Dortmund estime en tout cas avoir assez de solutions en défense et ne pas avoir besoin de remplacer l'Argentin en cas de départ. De toute manière, il ne comptait pas sur lui et Lucien Favre a rechigné à lui donner sa chance en équipe première, en témoigne une saison à 1 titularisation et 6 entrées en jeu. Et sa seule titularisation s'est soldée par une défaite 4-0 à domicile... Grand, droitier, Balerdi est dans le viseur de Villas-Boas pour ce mercato estival, et il pourrait bien devenir l'heureux élu.