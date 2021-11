Fiorentina : Dusan Vlahovic répond aux rumeurs de transfert

Auteur de 10 buts en 13 matches de Serie A, Dusan Vlahovic (21 ans) attire les convoitises. L’attaquant de la Fiorentina, sous contrat jusqu’en 2023, est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus, qui serait prêt à mettre 50 millions d’euros pour le recruter dès cet hiver, mais la Viola demanderait au moins 70 M€ pour son joueur.

De son côté, Vlahovic n’a la tête qu’à la Fio et veut aider le club à retrouver l’Europe : « nous travaillons tous et nous voulons aller en Europe, car la Fiorentina n'y a pas joué depuis de nombreuses années et je pense que ce serait un grand succès pour le club », a-t-il confié au Telegraf. « Je me concentre sur le football, sur l'entraînement et sur l'amélioration de mes performances pour aider l'équipe. Qu'il s'agisse de buts, de passes décisives ou d'autres éléments du jeu. Le plus important est que nous gagnions, et tout ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse pas. »