José Peseiro nouveau sélectionneur du Nigeria

Sélectionneur de l'Arabie saoudite (2009-2011) et du Venezuela (2020-2021) après avoir entraîné les clubs portugais de Braga, Porto et du Sporting Portugal, José Peseiro, technicien portugais âgé de 62 ans, est le nouveau sélectionneur du Nigeria comme indiqué, ce dimanche, par les Super Eagles.

Après le limogeage de Gernot Rohr en décembre 2021, le Nigeria avait disputé la CAN 2021 sous la houlette d'Austin Eguavoen, qui avait été nommé sélectionneur intérimaire. Eliminé de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le Nigeria s'apprête à lancer sa nouvelle saison avec deux matches amicaux aux États-Unis contre le Mexique (28 mai) et l'Équateur (2 juin), avant le début des qualifications en juin pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.