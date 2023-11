PSG : Milan Skriniar revient sur les polémiques liées à son départ de l’Inter Milan

Pisté de longue date par le Paris Saint-Germain, Milan Skriniar a finalement posé ses valises dans la capitale française cet été. Une bonne affaire pour les champions de France en titre qui s’attachait, par cette occasion, les services d’un défenseur central de haut niveau gratuitement. Et après des débuts assez convaincants avec le PSG durant lesquels il s’est imposé sous les ordres de Luis Enrique, le roc slovaque va retrouver San Siro à l’occasion de la quatrième journée de phase de groupes de Ligue des Champions.

Et alors qu’il affrontera ses anciens rivaux de l’AC Milan, le joueur de 28 ans est revenu sur son départ tumultueux de l’Inter Milan : «je suis là pour parler du match de demain. Marotta a dit des choses. Je ne veux pas polémiquer. Je sais ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas le moment de parler de ça, je veux seulement faire un bon match demain. C’était particulier les derbies ici. On se parle beaucoup avec mes anciens coéquipiers, on a de très bons rapports. Mais nous n’avons pas parlé des difficultés du Milan.»

