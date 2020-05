La LFP ne s'affole pas devant les menaces

C'était une décision difficile à prendre. Elle l'a été et a récolté les votes nécessaires pour être validée. Les championnats de L1 et L2 ont donc été officiellement arrêtés hier et le classement a été établi, avec les titres de champion, les qualifications européennes et les relégations. Forcément, cela a déclenché un tsunami de réactions, évidemment en provenance des clubs se sentant floués, comme Amiens, Toulouse, et bien sûr l'Olympique Lyonnais. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel, a assuré le service après-vente ce vendredi matin au micro d'Europe 1.

« C’est difficile de trouver une solution, il n’y a pas de bonne solution, il y a des gagnants et des perdants. C’est la beauté et la cruauté du football. C’est la moins mauvaises des solutions. Il fallait mettre fin à ce manque de visibilité, nous devions poser un cadre. Des recours ? Nos décisions sont solides juridiquement. Des recours, il y en aura certainement. Qu’ils les fassent. Toutes les décisions sont compliquées. Normalement on a 40 clubs clubs qui se départagent sur 38 journées. Il y a un vide dans les statuts face à ce cas exceptionnel », a-t-elle rappelé. Clairement, la LFP est préparée à subir les recours, déjà envisagés par l'OL, Toulouse et Amiens.

Boy de la Tour appelle au calme

Plutôt que de rentrer dans la confrontation, Nathalie Boy de la Tour appelle à l'apaisement. « Le spectacle continue, c’est formidable pour les médias… Confinés, les esprits s’échauffent, avec cette pression sur les épaules, je les excuse. Mais je pense à nos supporters, on en parle pas assez à mon sens. Je voudrais plus humilité, la santé doit rester prioritaire », a-t-elle lancé, comme marginaliser ces présidents qui se débattent autant en cette période de crise sanitaire mondiale.

La présidente de la LFP a également adressé un mot concernant la résiliation du contrat avec Canal Plus. « Canal Plus ne paiera pas, ils ont résilié leur contrat pour cas de force majeure. L’impact sera important. Notre priorité est économique, notamment en matière de trésorerie. Revoir le modèle ? Nous avons confiance en notre modèle, en nos diffuseurs (Mediapro, Canal Plus, beIN, Free), on se concentre sur la prochaine saison pour qu’elle se passe du mieux possible. » Tournée vers un avenir plus radieux, Nathalie Boy de la Tour sera-t-elle entendue par les présidents des clubs de L1 ?