Que vaut Mohamed Bachir Belloumi, la cible inattendue de l’OM ?

C’est l’une des informations de cette semaine concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est passé à l’action pour une cible inattendue. Son nom ? Mohamed Bachir Belloumi. Pour tenter de recruter l’ailier algérien de 22 ans de Farense, 10e du dernier exercice de Liga Betclic, les Olympiens ont proposé 3 M€ plus 1 M€ de bonus. Mais qui est Belloumi ?

Nous vous indiquions que ce gaucher passé par le GC Mascara puis le MC Oran s’est distingué avec l’équipe U23 de Farense (7 buts, 2 passes décisives) avant d’intégrer le groupe pro. Cette saison (2023/2024) a été celle de la révélation avec 26 titularisations en 33 matches de championnat avec un bilan de 7 buts et 5 offrandes. Prolongé jusqu’en 2027 en début d’année, Belloumi a une clause libératoire de 15 M€ d’après la presse lusitanienne.

Un grand espoir de la Liga Betclic

Belloumi ne partira sans doute pas à ce tarif-là, mais l’affaire n’est pas encore conclue. « Rien n’est bouclé », a indiqué une source de Farense au journal A Bola avant-hier soir. Une posture qui ne surprendra personne puisque le club du sud du Portugal sait que d’autres écuries, dont Benfica, sont intéressées. Il faudra donc s’attendre à voir la formation basée à Faro (Algarve) jouer la montre pour faire grimper les enchères. Mais sur le terrain, que vaut la cible marseillaise méconnue du grand public français ?

Habitué à évoluer sur l’aile droite dans un 4-3-3 aux côtés de Matias (aile gauche) et Bruno Duarte (en pointe), l’Algérien ne cesse de se développer. « Il a progressé par rapport à la saison dernière. Plus régulier et joueur à potentiel. C’est un gaucher qui joue à droite avec une qualité de vitesse et de percussion. Intéressant dans la transition, bonne patte gauche, il a progressé dans le jeu dans les petits espaces. Il a aussi progressé dans son volume de jeu. Le seul point d’interrogation, c’est dans le domaine athlétique et l’agressivité par rapport au championnat français », nous a confié Jorge Da Cunha, un intermédiaire spécialiste du championnat portugais. Un vrai pari sur l’avenir donc…