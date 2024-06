L’OM a fait une offre officielle pour Bachir Belloumi !

En France actuellement, les supporters marseillais sont les rares à avoir le sourire… Il faut dire qu’entre un mercato estival atone et l’incertitude qui plane sur la Ligue 1 avec les droits TV, il y a des raisons de se faire du souci. Mais dans la cité phocéenne, tout va bien. Malgré l’absence de Coupe d’Europe, Marseille se prépare à entamer un nouveau cycle sous les ordres d’un Roberto De Zerbi très attendu et dont l’officialisation est prévue pour la fin de semaine.

Si le technicien italien a fait des sacrifices pour venir à l’OM, il a demandé une équipe compétitive pour la saison à venir. Un sérieux remodelage de l’effectif est donc à prévoir et il a déjà commencé. Comme nous vous l’avons révélé, Lilian Brassier s’est déjà mis d’accord avec le club phocéen. Mais le tandem Longoria-Benatia veut aller plus loin et attaque fort. Les deux hommes ont identifié l’une des carences marseillaises l’an passé, l’absence de vrai gaucher percutant. Cela est en passe d’être corrigé puisque Marseille vient de formuler une offre officielle à Farense pour Mohamed Bachir Belloumi.

Son profil de gaucher percutant plait à l’OM

Cet ailier percutant gaucher algérien de 22 ans n’est autre que le fils de Lakhdar Belloumi, légende du football algérien et considéré comme l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Reste que le natif de Mascara a connu un début de carrière atypique et semé d’embûches en Algérie, lui qui est passé par le GC Mascara puis le MC Oran avant de débarquer au Portugal chez les U23 de Farense. Après une courte période d’adaptation, le Fennec s’est rapidement mis en évidence et a intégré le groupe pro. Véritable révélation de Liga Portugal, Mohamed Belloumi a crevé l’écran dans une équipe peu habituée à jouer le haut de tableau et qui a terminé au 10e rang du championnat.

Nominé pour la pépite de l’année en championnat, élu joueur du mois d’avril, appelé en Équipe d’Algérie, l’ailier vit comme dans un rêve. Et ce n’est sans doute pas terminé puisque la perspective de rejoindre Marseille l’emballe au plus haut point. Selon nos informations, Belloumi a été tout de suite convaincu par le discours des dirigeants marseillais, et ce, malgré la concurrence de Benfica. L’optimisme est de mise pour Marseille, qui espère rapidement boucler l’arrivée de ce gaucher très polyvalent, qui adore partir du côté droit pour repiquer dans l’axe pour faire étalage de sa bonne frappe de balle.