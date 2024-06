L’OM en discussion avancée avec Lilian Brassier !

Après une saison 2023-24 compliquée, l’OM fait sa mue sous l’impulsion d’un tandem Medhi Benatia-Pablo Longoria sur tous les fronts. Après avoir bouclé l’arrivée de Roberto De Zerbi, la direction marseillaise s’active dans tous les sens pour donner au nouveau coach marseillais un effectif de qualité avec des joueurs disposant d’une mentalité susceptible de s’intégrer efficacement à l’OM, l’un des clubs les plus bouillants d’Europe.

Parmi les cibles préférentielles, le club phocéen a rapidement identifié un joueur taillé pour évoluer à l’Orange Vélodrome, un certain Lilian Brassier. Pilier de Brest la saison passée, le défenseur axial gauche a été l’un des éléments clés de folle saison du club du Finistère en Ligue 1. Auteur de 30 matches de championnat (3 buts) la saison passée, le défenseur de 24 ans formé à Rennes a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un futur grand.

Disposant d’un mental de gagnant (c’est lui qui a notamment offert la victoire à Brest à Rennes dans le match d’anthologie terminé à 5-4 et qui a permis à Brest d’arracher le nul face à Reims lors de la 33e journée), l’ancien international espoir tricolore rêve d’Equipe de France. Si le chemin est encore long, le principal intéressé sait qu’il doit quitter Brest pour y parvenir. En fin de contrat en juin 2025, il ne fait aucun doute qu’il va quitter le SB29 dans les prochaines semaines.

Lilian Brassier d’accord avec l’OM… qui doit trouver un accord avec Brest

Les courtisans ne manquaient déjà pas cet hiver et sont revenus à l’assaut. Bologne s’est longtemps intéressé au Brestois, mais c’est bel et bien Bournemouth qui tenait la corde. Le club anglais avait même fait une proposition salariale dantesque pour arracher Brassier. Mais le joueur, séduit par la perspective de jouer à Marseille avec un coach aussi prestigieux que Roberto De Zerbi et au commencement du nouveau projet marseillais, a finalement décidé de repousser l’offre anglaise au profit de celle de l’OM, pourtant bien moins conséquente.

Reste désormais à Brest et à Marseille de se mettre d’accord. Les négociations sont actuellement en cours, mais s’annoncent compliquées. Grégory Lorenzi n’entend pas brader l’un de ses piliers et avait d’ailleurs affirmé il y a quelques jours vouloir entre 12 et 15 M€. Mais devant la volonté du joueur de rejoindre Marseille, il pourrait se montrer plus raisonnable. On devrait rapidement en savoir plus sur ce qui pourrait être l’un des premiers renforts de cet OM version Roberto De Zerbi, qui a d’ailleurs validé l’arrivée de Lilian Brassier.