FIFA-The Best 2020 : Heung-min Son remporte le Prix Puskas

Après Sarah Bouhaddi et Manuel Neuer, élus meilleure gardienne et meilleur gardien, le fameux Prix Puskas était en jeu lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Ce trophée récompense le plus beau but de l'année. Luis Suarez, Giorgian De Arrascaeta et Heung-min Son étaient en lice.

Et c'est finalement Son qui l'a emporté. Sa belle chevauchée de 12 secondes de sa surface à celle de Burnley avait été conclue par un but, qui a fait l'unanimité. C'est la première fois que le joueur de Tottenham remporte ce titre.