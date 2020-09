LOSC : l'énorme coup de gueule de Christophe Galtier sur sa prolongation

Jeudi soir, on apprenait que Christophe Galtier s'était vu prolonger son contrat automatiquement d'une saison au LOSC grâce à la qualification européenne obtenue lors du dernier exercice. Une prolongation qui aurait échappé au technicien nordiste au moment de parapher tous les documents. Interrogé par la chaîne Téléfoot sur le sujet, le coach des Dogues a effectué une mise au point plutôt musclée sur le sujet.

« Oui je suis lié au LOSC jusqu'en 2022 j'étais évidemment au courant. Je trouve que le papier de ce matin fait passer mon agent pour un incompétent, et cela fait passer mes dirigeants pour des gens malhonnêtes de glisser un avenant à ce contrat. Et je trouve que c'est un manque de respect également me concernant car cela me fait passer pour quelqu'un de stupide, de ne pas comprendre ce que j'ai signé, » a ainsi commenté Galtier. Voilà qui a le mérite de rétablir la vérité...