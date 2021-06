Les premières pistes mercato de l'OGC Nice version Galtier

L'OGC Nice va enfin pouvoir avancer. Depuis plusieurs semaines, les Aiglons étaient paralysés puisque le LOSC bloquait le départ de Christophe Galtier. Mais le Français a enfin pu rejoindre la Cote d'Azur. Présenté à la presse hier, il a été questionné sur le mercato. «Il est bien trop tôt pour déjà faire des choix. On sort d'une première séance, avec un groupe pas au complet, beaucoup de jeunes de la réserve. On peut être agréablement surpris par des joueurs. Il y en a qui auront des envies d’ailleurs peut-être. À la direction de trancher. Il est beaucoup trop tôt pour dire que je ne compte pas sur untel ou untel ».

Six joueurs n'entrent pas dans les plans du club

Un peu plus bavard, le directeur du football, Julien Fournier, a confié :«Il y a des postes identifiés depuis longtemps. On en a discuté avec Christophe. On n’a pas pris de retard dans notre mercato (...) On a un projet ambitieux, dans la continuité. Avec INEOS, on est maintenant en capacité de garder nos meilleurs joueurs. On veut bâtir une équipe. Pas vendre nos meilleurs joueurs. On verra quand ce sera le bon moment pour le club ou pour eux de partir». Nice-Matin a toutefois expliqué que six joueurs étaient sur le départ durant cette intersaison 2021.

Myziane Maolida, Stanley Nsoki, Andy Pelmard, Robson Bambu, Alexis Trouillet et Pierre Lees-Melou ne seront pas retenus. Concernant ce dernier, Nice espère en tirer 5 millions d'euros, alors que Strasbourg est sur le coup. De quoi faire de la place dans un groupe où des arrivées sont attendues. Les pensionnaires de l'Allianz Riviera ont déjà recruté définitivement Jean-Clair Todibo. Prêté l'an dernier par le FC Barcelone? il a été acheté 8,5 millions d'euros (+7 millions de bonus et un pourcentage sur la revente pour le Barça).

Un attaquant recherché

Présent aussi la saison passée, William Saliba intéresse toujours les Azuréens d'après nos informations. Mais le défenseur, qu'Arsenal souhaite encore prêter cette année comme indiqué sur notre site, intéresse du monde en France (OM, Rennes, LOSC) comme à l'étranger (Leverkusen, Southampton, Newcastle, clubs espagnols). La concurrence est donc féroce pour un joueur apprécié à Nice. Même chose concernant Jérémie Boga. Sous contrat jusqu'en 2023 à Sassuolo, l'Ivoirien est suivi par l'OGCN. Mais Lille, Lyon et Marseille sont sur le coup pour l'ailier.

Un renfort dans l'entrejeu pourrait aussi arriver. Angelo Fulgini (Angers), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou encore Ryan Christie (Celtic) ont été liés à Nice. Un gardien devrait également arriver. Selon nos informations, Ersin Destanoğlu est suivi. Enfin, un attaquant supplémentaire devrait être offert à Galtier. Et c'est un joueur d'expérience que semblent rechercher les Aiglons. Outre Stevan Jovetic (libre), Loïc Rémy (Çaykur Rizespor) a la cote. Un joueur qui présente l'avantage de connaître aussi bien le club que le coach. Après avoir attendu Galtier, les Niçois vont pouvoir accélérer sur le mercato !