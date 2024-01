Liga : le Betis se relance face à Grenade grâce à Isco

Le Betis était sur une bien mauvaise série, 5 matchs sans gagner en Liga. Mais ce soir, les hommes de Manuel Pellegrini se sont relancés face à Grenade. Les Sévillans ont longtemps été maladroits face aux buts. Avec 25 tirs pour les Andalous, seul Isco (31 ans) a réussi à trouver les filets adverses et à délivrer les siens (76e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 31 20 2 7 10 3 22 20 19 Grenade 11 20 -19 2 5 13 22 41

L’ancien du Real Madrid s’offre l’unique but de la rencontre pour son 350e match de Liga. Cette victoire permet au Betis de se replacer dans la course aux places européennes. Grenade n’a pas su enchaîner après leur victoire de la semaine dernière face à Cadix (2-0). Les promues n’ont pas existé offensivement et restent 19e.