Athletic : Ernesto Valverde réagit à la signature d'Ander Herrera

Ander Herrera a quitté le PSG en prêt pour rejoindre l'Espagne comme nous vous l'avons annoncé hier. Ernesto Valverde s'est d'ailleurs réjoui de la signature du joueur de 33 ans avec le club Rojiblanco. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les deux hommes se retrouvent ensemble au sein du même club et c'était déjà avec le maillot des Leones (Lions en français). C'est donc un joueur que connait très bien l'entraineur espagnol. Le désormais ex-Parisien pourrait déjà être convoqué pour le match de demain contre Cadix.

«Ander est un joueur que nous connaissons et qui peut beaucoup nous aider. Il a de l’expérience dans les grandes équipes et il sait quelle est l’exigence de jouer pour gagner et il connaît aussi la nôtre. Je suis heureux qu’il nous renforce parce qu’il peut apporter beaucoup de choses sur et en dehors du terrain» a déclaré Ernesto Valverde en préambule avant d'étayer ses propos. «Sa personnalité et sa façon de jouer peuvent être utiles. Maintenant, vous devez trouver votre place. L’équipe est plus forte avec sa signature. Il a la capacité de jouer dans plusieurs situations, mais ce n’est plus la même chose aujourd’hui que lorsqu’il était ici il y a quelques années. Il n’est plus si jeune, maintenant il a plus d’expérience», a-t-il conclu.