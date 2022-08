Eric Bailly rejoint l'Olympique de Marseille !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille veut du sang neuf. Qualifié pour l'édition 2022-23 de l'UEFA Champions League, le club phocéen devait se renforcer pour faire bonne figure dans la plus belle des compétitions européennes. Ainsi, Pablo Longoria et ses équipes se sont activés pour boucler plusieurs arrivées. Outre Samuel Gigot, recruté dès cet hiver, les Olympiens ont mis la main sur Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Luis Suarez ou encore Chancel Mbemba, pour ne citer qu'eux.

Mais les pensionnaires de l'Orange Vélodrome souhaitaient encore se renforcer en défense, eux qui n'ont pas été totalement convaincus par certains éléments derrière et qui ne comptent plus sur Duje Caleta-Car, libre dans un an. Le président de l'OM est donc parti en quête d'un défenseur central supplémentaire. Un élément expérimenté était donc ciblé. Et rapidement, le nom d'Eric Bailly est sorti du chapeau.

L'OM a convaincu Eric Bailly

Barré par la concurrence à Manchester United, puisque le nouvel entraîneur Erik ten Hag compte sur Lisandro Martinez, Raphaël Varane et Harry Maguire, l'Ivoirien a été invité à trouver un nouveau point de chute. c'est là que l'Olympique de Marseille est entré en lice. Malgré la concurrence de l'AS Monaco, les Marseillais avaient les faveurs du défenseur, qui était intéressé à l'idée de relever un nouveau challenge en France.

Toutes les parties ont réussi à se mettre d'accord et l'OM a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Eric Bailly sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale», peut-on lire dans le communiqué. Un nouveau renfort de taille pour les Phocéens, bien décidés à faire bonne figure en L1 comme en C1.