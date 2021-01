Reims : le directeur général condamné dans l’affaire Ngamukol

L’ancien attaquant du Stade de Reims, qui avait attaqué son club, a été entendu. La cour d'appel de Reims a donné raison à Anatole Ngamukol, ce samedi.

Le joueur qui évolue maintenant au Fortuna Cologne en Allemagne, avait attaqué en justice il y a deux ans, David Guion et Mathieu Lacour, l'entraîneur et le directeur général du club champenois. L’attaquant de 32 ans les accusait d’ « avoir compromis son avenir professionnel » après une mise à l’écart du groupe pro, mais aussi et surtout après son licenciement « pour faute grave » quelques mois plus tard. Bien que relaxé dans un premier temps, Mathieu Lacour est finalement condamné à verser 13 000 euros au joueur. « Mathieu Lacour a commis une faute caractérisée par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d'Anatole Ngamukol portant atteinte aux droits de ce dernier, à sa dignité, et de nature à compromettre son avenir professionnel… » peut-on lire dans l’arrêt publié par la cour d’appel. David Guion a lui été totalement blanchi.