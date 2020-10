Mercato Bordeaux : Jean-Louis Gasset commence à perdre patience

L'exception bordelaise. Les Girondins de Bordeaux sont les seuls sur les cinq grands championnats à n'avoir enregistré aucune arrivée depuis l'ouverture du marché des transferts cet été. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela commence sérieusement à agacer Jean-Louis Gasset, arrivé il y a quelques semaines à la tête de l'équipe au scapulaire.

« Quand moi je parle d'entrées (d'arrivées de joueurs), les dirigeants me parlent de sorties. On parle plus de comptabilité que de football », a amèrement regretté l'expérimenté technicien ce vendredi en conférence de presse. Même s'il connaissait la situation économique du club en s'engageant, le coach ne s'attendait pas forcément à une telle inactivité.

Encore des départs prévus...

« Moi, je dis ce que je vois. J'ai donné les cibles. On peut améliorer l'équipe et avoir de l'ambition. Si ce n'est pas possible, on fera avec, mais il me semble qu'on pourrait améliorer l'équipe à moindre coût mais ce n'est pas moi qui prends la décision. Si je donne une bonne idée, c'est tout le monde qui va en bénéficier », a-t-il lâché.

L'entraîneur girondin souhaiterait un milieu et un attaquant en priorité pour renforcer l'effectif de l'actuel 12e de Ligue 1. Au lieu de cela, c'est plutôt dans le sens des départs que sa direction semble s'activer, avec le dossier Toma Basic (23 ans), très demandé en Italie. Son coup de gueule changera-t-il la donne d'ici lundi minuit ? Rien n'est moins sûr...