Jérôme Rothen se lâche complètement sur Lionel Messi et le peuple argentin !

Le choc sud-américain entre le Brésil et l’Argentine a été marqué par de nombreuses scènes de chaos au Maracana. Vainqueurs de la rencontre (1-0), les champions du monde albiceleste sont repartis de Rio de Janeiro agacés par le traitement réservé par les autorités brésiliennes à leurs supporters. Mais en France, il y en a un qui n’a pas apprécié l’attitude des joueurs albicelestes : Jérôme Rothen. Ce mercredi, l’ancien milieu du PSG et de Monaco s’est d’ailleurs bien lâché sur Lionel Messi et ses coéquipiers.

« Encore une fois, je ne suis pas surpris de leur attitude. Ça fait belle lurette. Sauf que la Coupe du Monde les a confortés dans ce comportement-là. Ils sont champions du monde et on les félicite pour ça. L’équipe de Messi, il fallait la donner à Messi… Il l’a eue, très bien. On se souvient très bien qu’ils ont pu bénéficier par moments du fameux 12e homme. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la meilleure équipe du monde. (…) Au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d’autres. À commencer par la star de cette équipe, Leo Messi. Lui, maintenant qu’il est champion du monde et depuis deux ans qu’il s’est bien reposé au PSG pour la Coupe du Monde… Il avait une image d’un garçon attachant, mais là il est passé de l’autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort. (…) Maintenant, ils sont une dizaine dans cette équipe qui renvoient une image des Argentins… J’ai bien peur de faire une généralité et de me dire, en fait, c’est la nationalité argentine qui est comme ça. Tu te prends pour un autre, tu te sens supérieur. Je suis très surpris de leur comportement, ils pourraient avoir plus de classe », a-t-il déclaré sur RMC Sport.