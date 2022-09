OL : la réponse cash de Peter Bosz à Rayan Cherki

Kylian Mbappé et Rayan Cherki, même combat. Durant la trêve internationale, les deux joueurs ont profité des micros tendus en zone mixte pour faire passer quelques messages à leur club. Concernant KM7, c'est son positionnement au PSG qui l'embête. Pour le Lyonnais de 19 ans, auteur de deux passes décisives avec les Espoirs, c'est son statut d'éternel remplaçant qui semble poser problème. « Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur quatre-vingt-dix minutes. J'espère qu'en club je pourrai le faire», a-t-il avoué.

Mais il a précisé ensuite : «j'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra à un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir. (...) Tout le monde sait que mon poste préféré est numéro 10. Mais depuis que je suis professionnel, j'ai joué partout ! À gauche, à droite, en numéro 9... Sans jamais me fixer durablement. En meneur, j'ai mes repères depuis que je suis petit, je sais comment me positionner, comment attaquer et comment défendre.»

Bosz croit en Cherki

Des messages adressés à Peter Bosz, qui ne l'a jamais titularisé cette saison malgré des entrées en jeu intéressantes. Rayan Cherki a été 7 fois remplaçant lors des 7 rencontres qu'il a disputées avec Lyon. Il a toutefois été décisif puisqu'il a délivré 3 assists. Le footballeur, qui a prolongé cet été, espère avoir son mot à dire. En conférence de presse ce vendredi, son coach a été invité à lui répondre. «Je sais qu'il est très populaire. C'est super pour les supporters et pour Rayan. Mais je regarde avec qui et comment on peut gagner les matches.»

Il a ajouté : «si je pense que c'est avec lui, il jouera. Si je pense que c'est avec un autre qu'on a plus de chances, ce sera un autre. Mais je sais qu'il est très populaire. (...) Il a des qualités vraiment spécifiques, dont les passes décisives. C'est un mec qui a les deux pieds, il peut faire la différence de cette manière. Il n'est pas seulement décisif avec l'équipe de France, mais aussi avec nous. Je connais ses qualités. Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas.» De quoi donner de l'espoir à Rayan Cherki, qui pourrait avoir sa chance dimanche face à Lens.