Manchester United : ça chauffe entre Edinson Cavani et le FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone veut se renforcer, notamment dans le secteur offensif, et si possible à moindre coût. Malgré une situation financière compliquée, les Blaugranas ont en effet l'intention de se montrer très actifs lors des prochains mercatos. Et si les renforts low cost seront visés, le club catalan pourra quand même sortir son chéquier. Sport indique d'ailleurs ce mardi soir que les Culés veulent non pas un, mais deux recrues en janvier.

Ferran Torres (21 ans, Manchester City) est la priorité, mais un nom revient aussi avec insistance : celui d'Edinson Cavani. À 34 ans, l'Uruguayen présente l'avantage de remplir toutes les conditions recherchées par les Blaugranas. Ce dernier est libre de tout contrat en juin prochain, donc il sera disponible pour 0€ en fin de saison ou à un prix abordable en janvier. Il y a quelques jours, la presse espagnole évoquait un intérêt pour l’attaquant de Manchester United. Aujourd'hui, deux nouveaux éléments sont venus s'ajouter dans ce dossier.

En effet, le Times affirme que Cavani souhaiterait quitter les Red Devils à la fin de la saison et ne voudrait aller qu'au FC Barcelone. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait demandé à son agent de tout faire pour que ce transfert se réalise. Peu utilisé cette saison, il n’a fait que huit apparitions sous les couleurs de MU depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas tout.

Si El Matador semble viser un départ en Espagne l'été prochain, ESPN révèle que les Blaugranas aimeraient, quant à eux, voir le Mancunien débarquer dès cet hiver ! Ils ont ainsi contacté l'agent du joueur afin de savoir si un transfert en janvier était possible. Très ouvert à une aventure en Liga, Cavani aurait indiqué qu'il souhaitait dans un premier temps échanger avec le coach intérimaire de MU, Ralf Rangnick, afin de savoir s'il anticipera ou non la fin de son aventure chez les Red Devils.

The Manchester United striker Edinson Cavani wants to join Barcelona next summer, with his contract expiring at the end of the season.



Injury and new arrivals have meant that the Uruguayan has scored just once in eight games this season https://t.co/LOyIYJLdhm