Barça : les inquiétudes d’Hansi Flick sur le mercato

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est en pleine reconstruction. Cela a d’abord commencé par l’arrivée au poste d’entraîneur d’un certain Hansi Flick. Le coach allemand, arrivé pour succéder à Xavi Hernandez, avait pour mission de reconstruire une équipe qui a montré de grosses limites la saison dernière aussi bien en Liga qu’en Coupe d’Europe. Pour ça, la direction barcelonaise avait fixé des priorités sur le marché des transferts tout comme l’ancien sélectionneur de l’Allemagne qui a donc ciblé plusieurs profils pour son secteur offensif notamment.

La suite après cette publicité

La première grosse recrue a été Dani Olmo. Auteur d’un Euro brillant, le milieu offensif a décidé de quitter Leipzig pour retourner dans son club formateur. Mais le FC Barcelone ne peut pas faire les choses simplement et a encore été rattrapé par ses difficultés économiques. Résultat, le milieu de 26 ans n’est toujours pas inscrit en Liga et ne peut pas jouer avec sa nouvelle équipe. Une situation qui commence à faire grincer des dents Hansi Flick, qui a encore sous-entendu en conférence de presse qu’il espérait que sa direction règle vite cette affaire. «Moi ce n’est pas mon travail de l’inscrire en Liga. Il a très bien travaillé avec l’équipe cette semaine. J’aime ce que nous voyons par rapport à Dani, il est prêt à jouer. Nous l’attendons. J’espère qu’il est dans l’équipe et qu’il pourra nous aider. Ce sera très positif. Je le vois à l’entraînement. C’est incroyable ce qu’il fait. J’espère l’avoir le plus tôt possible», a-t-il d’abord lancé.

À lire

Thiago Alcantara devrait revenir au Barça

Hansi Flick espère des recrues

Hansi Flick en a également profité pour faire le point sur l’autre dossier chaud : Ilkay Gündogan. Un an seulement après son arrivée, le milieu allemand a quitté le Barça pour retourner à Manchester City. Un transfert qui n’était pas prévu au départ mais forcé par la situation économique du club catalan qui devait se libérer d’un gros salaire. «Après le match contre Valence, j’ai déjà dit que nous avions eu une conversation et je pensais qu’il allait nous aider, qu’il allait rester. Mais il a changé d’avis cette semaine. Cela arrive. Je le connais en tant que joueur et en tant que personne et je ne peux que dire de bonnes choses chez lui. C’était un joueur fantastique pour le Barça», a confié Hansi Flick qui va donc devoir faire la saison avec un milieu de terrain assez léger.

La suite après cette publicité

Et pour ce qui est de l’échec concernant l’ailier, Hansi Flick a décidé de botter en touche. Ce week-end, son équipe affronte Bilbao d’un certain Nico Williams, qui était la priorité à ce poste. «Ce n’est pas mon joueur, je ne vais parler que du terrain. Dans ce domaine, nous avons un joueur expérimenté qui s’en chargera. Jules Koundé fera un excellent travail à cet égard.» Enfin, l’ancien coach du Bayern Munich n’a pas manqué l’occasion, dans cette conférence de presse, d’expliquer qu’il allait faire avec son effectif au vu de la situation, même s’il souhaite évidemment des renforts avant la fin du mois d’août. «Je me concentre sur ce que j’ai. Je travaille sur ce que je peux changer. Cela ne fonctionne pas de penser à ce que vous n’avez pas. Je me concentre sur l’équipe que je dois battre demain. Je suis très content de l’équipe que j’ai. J’ai parlé avec la plupart des joueurs aujourd’hui et ils sont tous conscients de leur situation et je vois qu’ils passent un bon moment. Cela nous aidera à nous améliorer. Nous sommes prêts pour la saison.» En espérant pour lui que le Barça arrive à s’aligner sur ses demandes. Car Xavi avait aussi tenu un discours similaire à ses débuts avant la suite que l’on connaît…