LdC : Rio Ferdinand s’enflamme pour le Real Madrid

Victorieux de Liverpool ce mardi à Anfield (2-5), en huitième de finale aller de Ligue des Champions, et au terme d’un match spectaculaire ponctué de rebondissements, le Real Madrid a encore diverti la planète football. Si les réseaux sociaux se sont logiquement enflammés après la rencontre, de nombreux observateurs, à l’image de Rio Ferdinand, se sont pris au jeu.

«La différence de classe ce soir a été montrée. Vous avez une équipe d’un côté sur la pente descendante, par rapport à l’autre qui monte en régime, analyse l’ancien défenseur de Manchester United. Vous regardez l’équipe du Real Madrid de l’année dernière et vous pensez qu’avec le départ de Casemiro, l’âge que prennent Benzema, Kroos et Modric, ce sera difficile et pourtant… Le recrutement au cours des dernières années, avec l’arrivée de jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Camavinga est une réussite. Ces joueurs ressemblent maintenant à de vrais joueurs de Ligue des champions.»

