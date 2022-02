L'humiliation de Romelu Lukaku fait jaser l'Angleterre, la presse madrilène craint le retour de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'absence de Romelu Lukaku inquiète en Angleterre

Chelsea a pris un sérieux avantage pour la qualification en s'impose 2-0 face à Lille. Un homme est mis en avant en ce mercredi matin, c'est Kai Havertz, auteur de l'ouverture du score de la tête hier à la suite d'un corner. Une belle performance de l'Allemand qui éclipse l'absence de Romelu Lukaku, qui n'est même pas entré en jeu. Un véritable camouflet pour Romelu Lukaku qui a même vu Tuchel lui préférer Timo Werner en cours de match. «Qui a besoin de Lukaku ?», s'interroge le Daily Mail. Pour The Times, «Havertz montre à Lukaku comment il faut faire». La croisière des Blues est également mise en avant par le Daily Mirror qui s'inquiète même pour l'avenir de Big Rom. Après la rencontre, le coach Thomas Tuchel a expliqué la mise à l'écart du Belge en raison de son état de forme. Pas sûr que cette excuse soit au goût de l'intéressé...

CR7, le bourreau de l'Atlético de Madrid

Alors que l'ambiance est tendue à Manchester United, les Red Devils disputent une rencontre capitale ce soir face à l'Atlético de Madrid dans le cadre des 8ème de finale de la Ligue des Champions. La presse madrilène craint tout particulièrement le retour de CR7 à Madrid. Pour AS, ce sera un «combat de coqs» entre João Felix d'un côté, et Ronaldo de l'autre. L'Atlético de Madrid est la victime préférée de CR7, qui a inscrit 25 buts et délivré neuf passes décisives contre cet adversaire en 35 matchs.

Dusan Vlahovic met l'Italie à ses pieds

La Juventus n'a pu faire mieux qu'un match nul hier face à Villarreal (1-1). La rencontre a surtout été marquée par les débuts tonitruants dans la compétition de la recrue phare, Dusan Vlahovic. 32 secondes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour ouvrir son compteur but. Sur son premier ballon, le Serbe réalise un superbe enchaînement et marque d'une frappe croisée du droit. «L'éclair Dusan», s'enflamme Tuttosport. «Quel coup de foudre», s'exclame la Gazzetta dello Sport. «La Juve en un éclair», résume le Corriere. C'est ce qu'on appelle une adaptation express.