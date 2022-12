Kylian Mbappé aurait posé 3 grosses conditions pour rester longtemps au PSG

La suite après cette publicité

En Espagne, c’est reparti. Kylian Mbappé, après un Mondial 2022 plutôt réussi, fait encore les unes. C’est le cas chez Marca, mais pas que, puisque d’autres médias évoquent son nom comme potentiel renfort pour le Real Madrid ces derniers jours. Même si, pour l’instant, on avait surtout des informations concernant les plans du Real Madrid, et pas ceux du principal concerné.

En ce lundi, c’est Ok Diario qui nous en apprend un peu plus sur les intentions du joueur français. Même si les informations du média restent à prendre avec des pincettes, elles sont un peu inquiétantes pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, le joueur formé à l’AS Monaco aurait fixé trois grosses conditions pour rester à Paris sur la durée et ne pas flirter avec les Madrilènes ou tout autre club potentiellement intéressé l’été prochain.

Bye bye Neymar ?

Concrètement, le média explique que la première exigence de Mbappé n’est autre que le départ de Neymar. Des informations pas forcément surprenantes, puisqu’en début de saison différents médias français évoquaient une relation brisée entre les deux hommes, en partie parce que la vedette de la Canarinha était convaincue que son partenaire avait demandé son départ à ses dirigeants l’été dernier. Autre condition fixée par Mbappé : la signature de Harry Kane.

Le média ne s’étend pas vraiment sur le sujet, mais indique que le Bondynois souhaite voir le buteur britannique débarquer à Paris. Enfin, troisième et dernière demande de Mbappé à ses dirigeants : l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc. On le sait, les deux hommes sont plutôt proches, et l’attaquant qui s’entend pourtant très bien avec Christophe Galtier a le même désir que ses dirigeants sur ce coup là. Récemment, la légende du Real Madrid est entrée dans la shortlist du Brésil pour remplacer Tite. Nasser Al-Khelaïfi et ses hommes savent donc à quoi s’en tenir !