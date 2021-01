OM : le président du SCO ferme la porte à Angelo Fulgini

Alors que nous vous révélions il y a trois jours que Pablo Longoria, tête pensante du recrutement de l'Olympique de Marseille, avait couché sur sa liste le nom d'Angelo Fulgini (24 ans), milieu d'Angers, capable d'évoluer relayeur et plus haut, pour remplacer Morgan Sanson, et qu'un contact avait même été noué ces derniers jours avec l'entourage de l'ancien international Espoirs tricolore (3 capes), le président du SCO vient mettre un terme à toute spéculation.

Sur Twitter, Saïd Chabane a mentionné le tweet d'Incroyable SCO, compte d'observateurs et supporters assidus du club angevin, qui en réaction aux débordements qui ont eu lieu cet après-midi du côté du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus conseillait, sur le ton de l'humour, à Angelo Fulgini de ne pas rejoindre Marseille dans les prochains jours. Le Président du SCO a répondu : «il ne partira pas». Le mercato ne s'arrêtera que lundi 1er février mais l'opération semble bien mal embarquée.