L'OM se positionne pour Angelo Fulgini

Pablo Longoria l'a dit en marge de la conférence de presse de présentation d'Arkadiusz Milik (26 ans), l'Olympique de Marseille cherche un milieu de terrain pour boucler son mercato d'hiver. De nombreuses pistes sont déjà sorties, de Mehdi Léris (Sampdoria) à Imran Louza (FC Nantes), en passant par Farid Boulaya (FC Metz), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) et Amine Harit (Schalke 04) pour ne citer qu'eux.

Selon nos informations, le head of football de l'OM a également couché le nom d'Angelo Fulgini (24 ans) sur ses tablettes. Le profil du milieu d'Angers, capable d'évoluer relayeur et plus haut, plaît depuis longtemps à l'Ibère et son coach André Villas-Boas et colle à ce qu'ils recherchent. Un contact a même été noué ces derniers jours avec l'entourage de l'ancien international Espoirs tricolore (3 capes).

Une question de moyens

Auteur d'une saison solide avec le SCO (4 réalisations et 2 passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1), ce dernier, qui a prolongé l'été dernier jusqu'en juin 2023, ne fermerait pas la porte au challenge marseillais. Au moment où nous écrivons ces lignes, il n'y a toutefois pas eu d'offre officielle de transmise.

Reste d'ailleurs à savoir si l'OM, qui a empoché près de 18 M€ pour le transfert de Morgan Sanson (26 ans) à Aston Villa, aurait les moyens de convaincre les pensionnaires du Stade Raymond-Kopa de lâcher leur n° 10 en cours de saison. Réponse dans les prochains jours.