PSG : les premiers mots de Willian Pacho

Le PSG vient d’officialiser le recrutement du défenseur équatorien Willian Pacho, recruté pour un montant de 45 M€. Il a signé un contrat jusqu’en 2029 et a accordé ses premiers mots au site du club francilien. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J’espère apporter ma personnalité, montrer toute ma détermination afin de remporter de nombreux trophées ».

Le président Nasser Al-Khelaïfi a également adressé son commentaire au sujet de sa dernière recrue. « Nous sommes ravis d’accueillir Willian Pacho au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Willian est un jeune joueur international fantastique - et le nouveau grand talent à rejoindre notre Club. Au Paris Saint-Germain, nous continuons à construire notre projet en nous appuyant sur une équipe étonnante, jeune et talentueuse - et surtout, dans un cadre collectif ».