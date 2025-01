L’avenir de Neymar Jr prend un virage inattendu

En 2025, Neymar n’a pas encore joué au football. Mais le Brésilien espère enchaîner les matches, lui qui a longtemps été privé de ballon rond depuis sa signature à Al-Hilal à l’été 2023. Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, le joueur acheté 222 M€ à l’époque a finalement accepté de rejoindre le club de Riyad, bien qu’il rêvait en secret d’un retour au FC Barcelone. Mais la porte ne s’est pas totalement ouverte en Catalogne. Ney s’est ainsi envolé pour l’Arabie saoudite, moyennant au passage un énorme salaire (environ 200 M€ par an) ainsi que divers avantages pour ses proches et lui.

Une situation complexe à Al-Hilal

Mais le retour sur investissement n’a pas été à la hauteur pour Al-Hilal, qui a déboursé environ 90 M€ pour le déloger de Paris. En effet, le natif de Mogi das Cruzes a été rapidement blessé alors qu’il était en sélection. Le tout après seulement 5 apparitions sous la tunique d’Al-Hilal. Après plus d’un an de rééducation, il a finalement retrouvé les terrains le 21 octobre dernier face à Al-Ain en Ligue des champions asiatique (13 minutes jouées). Puis, il a enchaîné le 4 novembre contre l’Esteghal Téhéran (29 minutes jouées).

Sa dernière sortie officielle, puisqu’il s’est de nouveau blessé après 42 minutes passées sur le pré depuis son grand retour. Un nouveau coup dur pour Ney, qui a repris le chemin de l’infirmerie. Si depuis on l’a vu à l’œuvre le 30 décembre lors d’un match amical face à Al-Fayha, où il a d’ailleurs marqué un but, le Brésilien pourrait ne pas avoir beaucoup de temps de jeu cette année. Outre le fait qu’il ne soit pas inscrit dans la liste de Jorge Jésus en Saudi Pro League, Neymar va avoir un nouveau concurrent dans les pattes.

L’écurie saoudienne n’exclut pas de prolonger Ney

C’est son entraîneur qui l’a annoncé en début de semaine. « Nous allons essayer de faire venir un ailier étranger de moins de 22 ans, notamment puisque nous avons de nombreux matches dans la période à venir.» Malgré tout, son sort n’est pas encore scellé assure Arriyadiyah ce mercredi. La publication saoudienne explique que les dirigeants d’Al-Hilal n’ont pas encore tranché et n’excluent pas de le prolonger. Toutefois, ils ont encore quelques doutes sur Ney. On apprend qu’ils ont peur qu’il se blesse à nouveau et qu’il manque plusieurs mois de compétition à la suite d’une possible prolongation.

De plus, l’état du genou du Brésilien, qui est surnommé "le joueur de verre" en Arabie saoudite; pose question. Ils ne savent pas exactement à quel point il a été endommagé par ses blessures successives. D’autant que le joueur s’est souvent isolé avec ses médecins personnels en salle durant sa rééducation. Préoccupés, les patrons d’Al-Hilal sont donc dans la réflexion concernant le footballeur de 32 ans. Mais ils savent également aussi qu’ils pourraient avoir une chance de retenir le joueur, car aucun club n’est en mesure de lui offrir le même salaire. Que ce soit Santos ou l’Inter Miami. Mais l’important est peut-être ailleurs pour Neymar Jr cette fois-ci…