Dusan Vlahovic bouscule les plans de la Fiorentina

En fin de contrat en juin 2023, Dusan Vlahovic ne prolongera pas à la Fiorentina. L'attaquant serbe de 21 ans, qui aurait pu partir cet été, n'est pas tombé d'accord avec la Viola. Selon Sky Italia, le club toscan proposait un contrat de 5 ans dont l'intégralité des salaires s'élevait à 20 millions d'euros plus 4 de bonus. Soit, 4 millions d'euros d'euros la première année et 4 millions d'euros plus 1 million de bonus les quatre années suivantes.

Le joueur était plutôt partant pour un contrat de 4 ans de 23 millions d'euros fixes plus un million d'euros de bonus. Soit 5 millions d'euros plus 1 de bonus la première année et 6 millions d'euros les suivantes. Le tout avec 5 millions d'euros de commission contre les 3 millions qu'offrait la Fiorentina. Face à l'impossibilité de trouver un accord, la Viola devra vendre son joueur sous peine de le perdre librement. Cela pourrait arriver en hiver puisque le prix demandé par la Fiorentina est désormais de 60 millions d'euros contre 75 millions d'euros auparavant. Tottenham et l'Atlético de Madrid pourraient en profiter.