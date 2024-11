Real Madrid : Alvaro Morata s’attend à un accueil glacial du Bernabéu

Ce soir, le Real Madrid va accueillir l’AC Milan en Ligue des champions. Un match particulier pour Alvaro Morata (32 ans), qui a rejoint les Lombards durant l’été et qui est un ancien de la Casa Blanca. C’est d’ailleurs pour cette raison que les supporters merengues ne lui ont pas pardonné d’avoir rejoint l’Atlético de Madrid il y a quelques saisons. Ils avaient d’ailleurs sifflé le joueur à son retour au Santiago-Bernabéu à ce moment-là.

L’attaquant s’attend donc au même traitement demain soir, comme il l’a confié à The Athletic. «Au final, je pense que ce sera pareil. Je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé. Mais j’en suis conscient et je m’attends à ce qu’ils me sifflent et tout ça. C’est normal.» Ce sera la première fois que l’international espagnol reviendra dans le stade du Real Madrid depuis son départ à Milan.