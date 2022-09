Une équipe de France à la sauce monégasque

La suite après cette publicité

Si l'on s'en réfère à la composition probable du onze des Bleus face à l'Autriche, un élément saute immédiatemment aux yeux : la présence de nombreux Monégasques et anciens Monégasques dans ce onze qui devrait débuter en Ligue des Nations ce jeudi soir au Stade de France. Entre Benoît Badiashile et Youssouf Fofana, qui jouent actuellement à l'ASM, et les anciens Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, respectivement formé et révélé au plus haut niveau en Principauté, l'AS Monaco sera en effet bien représentée ce soir à Saint-Denis.

Rien d'étonnant quand on connaît la propension du club du Rocher à faire confiance à ses jeunes pépites et à faire éclore des internationaux tricolores. Monaco est d’ailleurs le premier fournisseur d'internationaux tricolores derrière l'Olympique de Marseille (86 joueurs sélectionnés). S'ils jouent comme prévu ce soir, Fofana et Badiashile seront ainsi les 70e et 71e joueurs de l'ASM à porter les couleurs de l'Equipe de France. Également pourvoyeur important des équipes de France de jeunes, Monaco pourrait bien apporter de nouveaux Bleus dans les mois et les années à venir. Axel Disasi, qui a été pré-selectionné par Didier Deschamps pour ce rassemblement, et Maghnes Akliouche, titulaire avec Monaco face à Reims le week-end dernier et qui a remporté le Tournoi de Toulon avec la France l'été dernier, seront peut-être les prochains.