Le PSG négocie avec Leeds le transfert d'Arnaud Kalimuendo

À l’heure où le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son attaque (Gianluca Scamacca, voire Robert Lewandowski), le club de la capitale ne semble pas vraiment miser sur un élément qu’il compte déjà dans ses rangs : Arnaud Kalimuendo. À 20 ans, le Titi sort de deux ans de prêt au RC Lens. Et pour sa première expérience en pro en Ligue 1, le natif de Suresnes s’est plutôt bien débrouillé puisqu’il a inscrit 19 buts en 60 matches de championnat avec les Sang-et-Or.

De quoi lui donner le droit de tenter sa chance avec Paris. Malheureusement pour lui, Kalimuendo sait très bien que plusieurs paramètres entrent en compte. « Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J'ai fait mes deux saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi », déclarait-il. Et il n’a pas tort. En effet, l’attaquant francilien a de fortes chances de plier bagage pour renflouer les caisses de son club.

25 M€ dans les caisses du PSG ?

Paris souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables. Seul souci, et il est de taille, ces lofteurs possèdent de juteux contrats et ils comptent bien s’y accrocher. Comme souvent, il sera donc plus facile pour le PSG de vendre un de ses jeunes prometteurs pour faire rentrer de l’argent. Dernièrement, nous vous révélions que les Rouge et Bleu réclamaient au moins 22 M€ pour leur joueur.

Eh bien L’Équipe révèle que Leeds pourrait, contrairement à Nottingham Forest, rafler la mise. En effet, les Peacocks et le PSG négocient sur la base d’un transfert estimé à 22 M€ plus 3 M€ de bonus. Paris arrivera-t-il à faire grimper la note ? Leeds a en tout cas les moyens de ses ambitions puisque le club anglais a déjà déboursé 105 M€ pour son mercato estival (Aaronson, Sinisterra, Adams, Kristensen, Roca, Gyabi) et qu'il va récupérer un pactole grâce à la vente de Raphinha au Barça. Reste toutefois à convaincre Arnaud Kalimuendo qui est également au courant d’un intérêt de l’Inter.