Vente OM : Marc Deschenaux tacle un membre de l'équipe d'Ajroudi

Il est le premier à avoir fait part publiquement du projet de rachat de l'Olympique de Marseille. Accueilli en grande pompes par les médias pour évoquer le projet de Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal est-il allé plus vite que la musique ? A l'heure où la discrétion règne normalement autour des projets de rachat, l'ancien président du RCT n'a pas vraiment respecté cette règle. Et s'il ne le nomme pas, le juriste d'Ajroudi, Marc Deschenaux, a envoyé une petite pique à un membre de son équipe. Et tout porte à croire qu'il s'agit de Boudjellal.

« Ajroudi s’est entouré d’une équipe et une personne portait le projet avec Ajroudi qui a fait une grande déclaration à la presse. Là, Ajroudi a dû réagir. C’est un jeu auquel on ne pas gagner. Il n’est pas sorti du bois de lui-même. Il y a un membre de l’équipe qui devait peut être rêver de gloire qui est allé vers les médias. Une fois que la personne est sortie du bois, vous êtes obligé de prendre certaines dispositions », a-t-il déclaré à L’Equipe du Soir.