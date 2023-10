Al-Hilal : le message fort de Jorge Jesus à Neymar

La suite après cette publicité

Les débuts de Neymar en Arabie saoudite sont pour l’instant pas aussi flamboyants qu’attendus. En démontre son pénalty manqué vendredi dernier malgré la victoire des siens face à Al Shabab (2-0). Expert en la matière, le Brésilien faisait briller Seung-Gyu Kim, le gardien adverse. Un signe qui ne trompe pas pour les supporters qui en demandent beaucoup à l’ancienne star du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone notamment.

Face à l’attente immense sur les épaules de son maître à jouer, l’entraîneur d’Al Hilal Jorge Jesus calme le jeu et prône la patience. «Avec le temps, ça va s’améliorer», raconte-t-il à ESPN. L’ancien coach du Benfica Lisbonne préfère parler du bon début de saison de son équipe et lance un petit tacle à ses adversaires : «Nous avons joué un match difficile contre Al Shabab, mais notre performance défensive a été la meilleure depuis le début de la saison (…). On a repris la première place, maintenant je regarde en haut et je ne vois personne.»