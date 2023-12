Bayern : Harry Kane a enfin trouvé sa nouvelle maison

Plus que jamais en tête du classement des buteurs de Bundesliga avec 18 réalisations en 12 journées, Harry Kane réalise des débuts tonitruants en Bavière. S’il n’a éprouvé aucune difficulté à s’imposer sur les pelouses allemandes, la donne est différente concernant la recherche d’un nouveau domicile. Depuis son arrivée cet été à Munich en provenance de Tottenham, l’international anglais (89 sélections, 62 buts) séjourne dans une suite d’hôtel. Au regard du prix de la nuit - estimé à plus de 11 000 euros - l’addition commence à être, plus ou moins, salée pour le Britannique.

La suite après cette publicité

Mais cette époque est désormais révolue puisque BILD nous informe que l’ancien buteur des Spurs a enfin trouvé sa villa chez un ancien de la maison bavaroise. Selon les indiscrétions du média allemand, le joueur de 30 ans s’apprête à récupérer l’ancienne demeure de Lucas Hernandez, désormais joueur du Paris Saint-Germain. En revanche et comme évoqué par le Morgen Post il y a quelques jours, Harry Kane n’en sera que le simple locataire, moyennant près de 80 000 euros mensuels.