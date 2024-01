Liverpool : ça commence à chauffer pour l’avenir de Mohamed Salah

Les choses se passent plutôt bien pour Liverpool en ce moment. Les Reds pointent en tête du classement de Premier League, et l’équipe carbure, notamment dans le secteur offensif. En bonne partie grâce à un Mo Salah toujours en forme, avec 14 buts et 8 passes décisives en 20 rencontres de Premier League. Seulement, il est fort possible que la vedette égyptienne soit en train de vivre ses dernières semaines du côté de la Mersey.

Si le cas Mbappé fait logiquement la une en France ou en Espagne, en Angleterre il est aussi question de la star des Reds. Et pour cause, son avenir continue de faire couler l’encre. Le Mirror insiste ainsi sur l’intérêt de l’Arabie saoudite pour ses services, et le club d’Al-Hilal serait très sérieux dans ce dossier. L’été dernier déjà, il était question d’un départ de Salah vers la Saudi Pro League, mais le principal concerné avait fait le choix de rester.

Bye bye Salah ?

Maintenant, alors que son contrat expire en 2025, la donne pourrait logiquement changer, surtout aux yeux de Liverpool, qui pourrait récupérer un sacré chèque en le vendant rapidement plutôt que de le voir filer gratuitement. C’est même la tendance, alors que le joueur est parti avec sa sélection pour disputer cette CAN. Robbie Fowler, ancien grand attaquant des Reds, a par exemple livré un avis plutôt pessimiste dans les colonnes du média. « Je n’aimerais rien de plus que de voir Salah terminer sa carrière sous ce beau maillot rouge », a-t-il confié.

Avant d’enchaîner : « mais je suis réaliste et je comprends qu’il y aura probablement un moment, dans un avenir pas trop lointain, où un transfert en Arabie saoudite conviendrait parfaitement à toutes les parties ». Paul Robinson, ancien gardien des Three Lions et aussi consultant, a donné son avis pour le Liverpool Echo : « pour moi, c’est acté qu’il part. Pour ses ambitions personnelles, sa fortune et pour ce qu’il peut laisser à sa famille. Mais pas seulement cela, puisqu’il y a aussi ses croyances religieuses. Jouant dans cette ligue, il sera une icône. Mohamed Salah, dans cette ligue, devancera Cristiano Ronaldo ». C’est tout ce qu’on lui souhaite…