BL : Hoffenheim frustre Francfort, Gift Orban et Ekitike buteurs

Francfort peut s’arracher les cheveux. En déplacement à Hoffenheim ce dimanche, les joueurs de Dino Toppmöller ont longtemps cru s’imposer, jusqu’à cette égalisation qui leur pendait au nez depuis un bon moment, et qui leur est finalement tombée dessus dans les tous derniers instants du match (2-2). Cette rencontre aura tout de même livré plusieurs motifs d’espoirs, comme l’excellente forme d’Hugo Ekitike, bien décidé à perpétuer l’héritage laissé par Marmoush après son transfert à Manchester City. Buteur lors de ses trois derniers matches face à Fribourg, Dortmund et Ferencváros, l’ancien Parisien a remis sur le métier, et par deux fois ce soir (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Francfort 37 19 +18 11 4 4 44 26 15 Hoffenheim 18 19 -12 4 6 9 25 37

Il avait lancé les hostilités sur penalty à la demi-heure de jeu (0-1), avant que Gift Orban ne lui réponde en seconde période, seulement deux minutes après son entrée en jeu (1-1, 65e). Une joie fugace pour les locaux, renvoyés à leurs doutes après un nouveau but d’Ekitike, son 11e en championnat, sur un service parfait de Kristensen (1-2, 71e). C’est finalement Adam Hlozek, d’une sublime reprise de volée, et Andrej Kramaric, d’une louche parfaite pour le servir, qui ont permis à Hoffenheim de limiter la casse (2-2, 90+5e) et d’éviter une seconde défaite cette semaine. Francfort conserve sa troisième place au classement de Bundesliga. Hoffenheim est 15e, et s’éloigne doucement des zones grises.