Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer évoque les ambitions pour le mercato

Quasiment assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Manchester United va chercher à se renforcer quantitativement en vue de la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a déclaré son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse, après la défaite face à Leicester.

«Vous savez, si vous voulez relever le défi avec eux (ces joueurs), bien sûr que nous devons renforcer notre équipe. Je suis très content de mes garçons, parce qu'ils sont arrivés dans les 10 derniers jours de la saison avec une équipe de Manchester City devant nous qui est considérée comme la meilleure en Europe, donc nous avons bien travaillé. Mais nous voulons passer à l'étape suivante et il se pourrait que nous ayons besoin de quelques renforts pour avoir un effectif solide (pour la saison prochaine)». Les mots sont forts et ils signifient des investissements. Un mercato qui s’annonce déjà existant du côté de Old Trafford.