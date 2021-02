Liverpool : quel est le souci avec Thiago Alcantara ?

Sacré champion d'Europe avec le Bayern Munich où il a été le meilleur joueur de la finale en août dernier contre le Paris Saint-Germain (1-0), Thiago Alcantara était à la croisée des chemins. Le milieu de terrain de 29 ans décidait de quitter la Bavière pour rallier l'Angleterre après 7 saisons au sein du Rekordmeister. Souvent perturbé par les blessures, il avait su terminer en beauté son aventure allemande et avait choisi Liverpool pour passer un cap. Un transfert à 22 millions d'euros qui satisfaisait aussi Liverpool et avait tout du mariage parfait. Cependant, la situation n'est pas si rose.

Des débuts prometteurs

Arrivé après le début de la saison, il avait loupé la première journée contre Leeds United (4-3) et avait dû attendre la deuxième journée pour débuter. Entré à la 45e minute de jeu contre Chelsea (2-0), il a concédé un penalty (non transformé) et aurait pu connaître des débuts contrastés. Finalement, il a bénéficié du bon soutien de ses coéquipiers qui ont axé le jeu autour de lui (à la limite de la parodie) et lui ont permis de toucher beaucoup de ballons. Il a réussi 75 passes en 45 minutes soit plus que tous les autres joueurs, même ceux qui ont pris part à l'intégralité de la rencontre. C'est même un record en Premier League pour un joueur ayant disputé que 45 minutes depuis que le championnat est analysé. Une première idéale qui permettait de garder les voyants au vert.

75 - Entré à la pause, Thiago 🇪🇸 a réussi plus de passes (75) que n’importe quel joueur de Chelsea sur l’ensemble du match. Il a réussi plus de passes que tout autre joueur ayant disputé 45 minutes au maximum lors d’un match depuis que la PL est analysée (2003/04). Contrôle. 🧠 pic.twitter.com/1r9KW9TFBI — OptaJean (@OptaJean) September 20, 2020

Pourtant, c'est après cette première réussie que les choses se sont compliquées pour Thiago Alcantara. Atteint par la Covid-19, il manquera deux matches de championnat avant de revenir pour le derby contre Everton (2-2). Un nouveau match intéressant de sa part, mais qui ne connaîtra pas de suite immédiate. Touché au genou, il manquera toute la phase de poules de la Ligue des Champions ainsi que 10 rencontres de Ligue des Champions. Une absence notable qui a freiné son intégration dans l'équipe. Et depuis son retour, les choses n'ont fait qu'empirer.

Une part de responsabilité ...

Connaissant une cascade de blessures entre octobre et novembre, Liverpool a su pourtant résister et a continué d'avoir des résultats intéressants. Encore leader au moment du retour de Thiago Alcantara sur les terrains le 30 décembre dernier, les Reds ont pourtant depuis perdu tout espoir de titre avec 5 défaites et 2 nuls sur les 9 derniers matches de championnat. La responsabilité ne provient certes pas uniquement de Thiago Alcantara, mais le milieu espagnol n'est pas épargné par les critiques. Consultant pour Skysports, l'ancienne gloire de Liverpool Jamie Carragher n'a pas hésité à pointé du doigt le joueur : «Thiago est un frein défensif».

Son collègue Jermain Jenas était également assez critique sur les prestations du milieu de terrain espagnol : «il allait bien au Bayern. Il a donc un problème avec le système pour le moment. Peut-être sa façon de jouer était différente au Bayern Munich. Il fait des choses qu’il ne devrait pas faire à Liverpool… Il presse quelqu’un quand il y a trois joueurs de Leicester, ils l’esquivent facilement. S’il maintient la position, c’est encore plus compliqué.» Si le talent du joueur n'est pas remis en cause, c'est son adaptation qui fait défaut.

Ne parvenant pas encore à saisir toutes les subtilités du Gegenpressing de Jürgen Klopp, le natif de San Pietro Vernotico est parfois à contre temps et coûte même des buts. C'était le cas lors de la dernière journée de championnat contre Leicester et les pertes de balles dangereuses dans sa moitié de terrain étaient aussi importantes contre Manchester City. C'est donc également sa capacité à prendre le jeu de Liverpool à son compte qui fait défaut. Pourtant l'Espagnol a des circonstances atténuantes.

... Des circonstances atténuantes

Déjà comme évoqué plus haut, ses blessures à répétitions et la Covid-19 ne lui ont pas permis d'avoir de la continuité. Et quand il est revenu dans l'équipe, les attentes étaient très élevées pour un joueur pas encore en adéquation avec le style Jürgen Klopp. La perte de confiance individuelle et collective passant par là, cela nous donne la situation actuelle. Outre cela, Liverpool a revu son milieu de terrain.

Face à une hécatombe en défense, Fabinho et Jordan Henderson sont redescendus d'un cran pour combler des manques, et ce avec brio. Cependant, cela a déstabilisé toute la structure de l'équipe. Même si James Milner ou encore Curtis Jones sont des éléments fiables, difficiles pour eux de s'affirmer dans des rôles de titulaires alors que la défense adopte un comportement différent de celle qu'offrait Virgil van Dijk avec Joël Matip ou encore Joe Gomez. C'est donc dans un environnement mal calibré que devait se développer Thiago Alcantara.

La Ligue des Champions pour se rattraper

«Tu n'achètes pas Thiago au Bayern pour dire OK, bien, mais à partir de maintenant il fait ceci différemment, ceci différemment et cela différemment. C’est un travail, et généralement vous avez besoin de temps pour cela, donc ça s’installe et les choses se rassemblent assez naturellement sans trop changer, juste en l’améliorant en utilisant les différentes compétences», n'hésitait pas à évoquer Jürgen Klopp en conférence de presse le mois dernier.

Preuve que le chemin est encore long pour Thiago Alcantara. Il faut dire aussi qu'au Bayern Munich, il avait connu deux premières années compliquées avant de vraiment prendre de l'ampleur lors de la saison 2015/2016. Malheureusement pour lui, Thiago Alcantara n'est plus le jeune joueur d'autrefois et aura moins de temps pour se mettre au niveau. Ce soir contre le RB Leipzig, il devra corriger le tir par rapport à ses dernières sorties.