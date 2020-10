BL : le RB Leipzig vire en tête, Dortmund fait le service minimum contre Hoffenheim

La 4e journée de Bundesliga débutait cet après-midi avec un multiplex très intéressant. Le RB Leipzig en a profité pour prendre seul la tête du championnat. Les joueurs de Julian Nagelsmann affrontaient le FC Augsbourg et n'ont pas tremblé. Dominateur, le club est-allemand a pris l'avantage via Angelino (45e) bien mis sur orbite par le maestro espagnol Dani Olmo. L'ancien joueur du Dinamo Zagreb s'est offert une nouvelle passe décisive en seconde période. Il a su trouver Yussuf Poulsen qui a envoyé une belle reprise dans la lucarne droite (66e). Le Danois venait d'ailleurs de rentrer en jeu quelques secondes avant. Une belle victoire 2-0 pour le RB Leipzig qui se retrouve leader avec 10 points sur 12 possibles. Juste derrière, on retrouve le Borussia Dortmund qui a su l'emporter contre Hoffenheim.

Bien trouvé dans le dos de la défense, Erling Braut Håland transmettait à Marco Reus qui n'avait plus qu'à tromper Oliver Baumann (76e). Une réalisation importante puisqu'elle permet à Dortmund d'engranger un troisième succès en quatre matches (1-0). Dortmund se retrouve à un point du leader Leipzig. Le podium est complété par le VfB Stuttgart. Le club souabe s'est imposé 2-0 contre le Hertha Berlin suite à des réalisations de Marc-Oliver Kempf (9e) et Gonzalo Castro (68e). Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen s'est offert Mayence (1-0) tandis que Fribourg et le Werder Brême se sont quittés sur le score de 1-1.

