OM : de grosses absences à l’entraînement

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a encaissé une lourde défaite (0-3) dans le Classique face au PSG. Un revers qui a eu du mal à passer pour les supporters qui rêvaient de faire tomber le grand rival au stade Orange Vélodrome. Mais il faut désormais tourner la page et se concentrer sur le déplacement à Nantes ce dimanche soir. Un déplacement qui pourrait se faire sans plusieurs joueurs.

Selon les informations de Maritima Média, la séance d’entraînement du jour de l’Olympique de Marseille a débuté sans plusieurs joueurs. En effet, Mason Greenwood, Amine Harit, Jonathan Rowe et Ulysse Garcia ne sont pas présents dans cette séance qui est ouverte à la presse. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures après la conférence de presse de Roberto De Zerbi.

