Juventus : Paul Pogba suspendu à titre conservatoire !

La sanction est d’ores et déjà tombée pour Paul Pogba. Ce lundi après-midi, l’agence de presse italienne ANSA confirmait que le milieu de terrain international tricolore, Paul Pogba (30 ans), aurait été testé positif à la testostérone, le 20 août dernier, lors du premier match de Serie A de la Juventus cette saison, contre l’Udinese. Une substance qui ne peut pas être prise par un footballeur, en Italie, même avec une autorisation thérapeutique.

Après avoir été contrôlé positif à la testostérone, le footballeur français a été suspendu à titre conservatoire par le Tribunal National d’Antidopage italien. «Le Tribunal national antidopage annonce que, suite à la demande du Parquet national antidopage, il suspend à titre conservatoire l’athlète Paul Pogba pour violation des articles 2.1 et 2.2. Substance trouvée : métabolites de testostérone d’origine non endogène», est-il confirmé dans le communiqué de l’instance, envoyé à l’AFP.

La Juventus confirme la sanction

Dans un communiqué publié dans la foulée, la Juventus a tenu à informer «qu’aujourd’hui le joueur Paul Labile Pogba a reçu une suspension provisoire de la part du Tribunal National Antidopage suite au résultat défavorable des analyses effectuées le 20 août 2023. La Société se réserve le droit d’évaluer les prochaines étapes de la procédure», est-il précisé dans le communiqué. De quoi confirmer officiellement la sanction de l’international français.

Si la décision n’est pour l’instant que provisoire, Paul Pogba risque la sanction maximale avec une suspension comprise entre deux et quatre ans à la clé, même s’il est encore beaucoup trop tôt pour faire des suppositions alambiquées. De retour à la Juventus en transfert gratuit à l’été 2022, après son expérience en demi-teinte à Manchester United, le Champion du monde 2018 n’a joué que 12 rencontres depuis son retour chez les Bianconeri et voit son cas s’aggraver après de nombreux soucis extras-sportifs et plusieurs blessures consécutives.