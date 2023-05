Liga : l’Atlético cartonne Cadiz et passe devant le Real Madrid

Suite et fin de la 33e journée de Liga. Opposé à la modeste équipe de Cadiz (15e du classement), l’Atlético de Madrid avait un beau coup à jouer ce soir en cas de victoire. Et les Colchoneros n’ont pas raté le coche. Grâce à un doublé d’Antoine Griezmann et des buts d’Alvaro Morata, Yannick Carrasco et Nahuel Molina les Madrilènes l’ont emporté 5 buts à 1, Lozano ayant sauvé l’honneur pour les Andalous.

La suite après cette publicité

Un succès qui leur permet de passer devant le réal Madrid et donc de prendre la deuxième place du classement. Dans l’autre match de la soirée, Getafe recevait le Celta de Vigo avec la possibilité de revenir à hauteur du premier non relégable (Valence). C’est chose faite, grâce à un but d’uval inscrit dès la troisième minute.

À lire

Atlético : nouvelle blessure pour Memphis Depay