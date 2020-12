Liga : le FC Barcelone chute sur la pelouse du promu Cadiz !

Après la courte victoire du Real Madrid sur la pelouse du Séville FC (1-0), c'était au tour du FC Barcelone de jouer son match de la 12e journée de Liga. Ce samedi soir, les Blaugranas affrontaient le promu Cadiz, qui s'était offert la Casa Blanca en octobre dernier. L'objectif était simple pour le club catalan : s'imposer pour doubler son adversaire du soir et prendre la cinquième place. Le club du sud-ouest de l'Espagne voulait lui créer encore la surprise pour prendre la même place. Côté catalan, Ronald Koeman alignait un 4-2-3-1 avec Braithwaite en pointe et Griezmann derrière lui. Alvaro Cervera Diaz sortait un 4-1-4-1.

Sur la pelouse de l'Estadio Ramón de Carranza, les Blaugranas s'installaient rapidement dans le camp adverse et offraient quelque chose d'intéressant dans le jeu, mais les occasions ne venaient pas. Et à la surprise générale, le promu ouvrait le score en quelques minutes. Sur un corner, Mingueza manquait son dégagement de la tête et envoyer presque le ballon dans son propre but mais Gimenez se jetait pour marquer (9e, 1-0). Un scénario cruel pour le Barça, battu sur la première occasion adverse. Mais les visiteurs ne baissaient pas les bras. Coutinho (14e) et Braithwaite (17e) tentaient leur chance mais ça ne finissait pas au fond des filets. Messi voyait lui son coup-franc être sorti par Ledesma (25e).

Grosse erreur de Clément Lenglet sur le second but de Cadiz

En manque d'inspiration offensivement avant la pause, les joueurs de Ronald Koeman cherchaient la solution, comme sur ce corner direct de Messi boxé par Ledesma (43e), mais les filets ne tremblaient pas et Cadiz menait d'un but à la mi-temps. Avec ce résultat décevant à la pause, Ronald Koeman agissait en lançant Pedri et Dembélé à la place de Mingueza et Coutinho. Des choix payants puisque le Barça poussait et égalisait à l'heure de jeu. Sur la gauche, Jordi Alba centrait au sol et le malheureux Alcala déviait dans son propre but (1-1, 58e). Mais Cadiz ne se laissait pas faire et reprenait l'avantage.

Tout juste entré en jeu, à la place de Gimenez, Negredo profitait d'une erreur de Lenglet pour mettre la pression sur Ter Stegen et contrer le gardien allemand. Après une feinte devant De Jong, l'attaquant espagnol marquait dans le but vide (63e, 2-1). Une nouvelle fois dos au mur, les Catalans cherchaient à revenir mais Dest manquait le cadre sur une belle opportunité (73e). Messi (84e) et Griezmann (90e) n'y arrivaient pas non plus, alors que de l'autre côté, Alejo (82e) et Adeyanke (86e) manquaient le but du break. Mais Cadiz s'imposait bel et bien face au Barça ! Malade, le club catalan enregistrait une 4e défaite en Liga. Le promu, lui, passait 5e.

